Partita sentitissima Juventus-Milan, non solo per la posta in gioco ma anche per il suo valore intrinseco. I tifosi hanno voluto animare l’atmosfera di questo 9 maggio, in particolare quelli rossoneri, che si sono radunati davanti ai cancelli di Milanello per supportare la loro squadra. In centinaia, tra cori e fumogeni, i fan del Diavolo ad attendere la partenza del pullman verso Torino, atteggiamento condannato dai social. Infatti, in molti si sono scagliati contro di loro per aver violato le restrizioni anti-Covid, denunciando come Milano ‘faccia stato a sé’ dopo i festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter.



