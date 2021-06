Seguito con interesse dalla Juventus, Youri Tielemans ha parlato delle sue prestazioni finora all'Europeo: "Ho dato il mio meglio ma ancora non sono riuscito a dimostrare tutte le mie qualità. Non sono al top, devo ancora lavorarci cercando di migliorare per essere al massimo nelle prossime gare. Sono un tipo esigente e da me stesso mi aspetto sempre molto. E' frustrante giocare al di sotto del proprio livello, vorrei fare sempre bene per aiutare la squadra". Classe '97 del Leicester, la Juve ha già avviato i contatti col suo entourage offrendo un ingaggio da 5 milioni netti all'anno e un ruolo da protagonista nella squadra del futuro.