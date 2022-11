Secondo la stampa spagnola, il centrocampista belga del Leicester Youri, a segno oggi contro l'Everton, è entrato nel mirino di Xavi per il Barcellona del futuro.Stando a quanto riferisce 90Min il club di Premier League non avrebbe intenzione di cedere il giocatore già nel mercato di gennaio. Nonostante ciò l'Arsenal resta in pole position per il giocatore.