dirigente della Roma, ha risposto alle domande della stampa sull'ultimo mercato: "non è mai stato vicino alla partenza. L'anno scorso per lui era una stagione di ripresa. Questa stagione sta ancora meglio, non è mai stato un problema, Zaniolo ha aiutato molto la squadra e ora deve recuperare per l'infortunio. 30 minuti fa ho chiamato Vigorelli e gli ho detto che dobbiamo cominciare a programmare i nostri meeting".