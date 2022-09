Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita di Roma-Udinese, il ds giallorosso Tiago Pinto ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Nicolò Zaniolo.'Mi hanno messo in difficoltà facendomi vedere il video di Zaniolo che canta. Pensavo di rinnovarlo solo come calciatore ma è anche un cantante (ride, ndr). Abbiamo un ottimo rapporto con Claudio (Vigorelli, ndr) e Nicolò, rappresenta un asset importante per noi'.