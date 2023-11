Tiago Pinto, dirigente della Roma, presente al Social Football Summit, ha parlato così dell'acquisto di Dybala e Lukaku: "Siamo stati fortunati e gli altri non li volevano (ride ndr). Nel caso di Paulo e Romelu, se non lottavamo con i club nella parte iniziale del mercato non ce l'avremmo fatta. In tutti e due i casi abbiamo chiuso la trattativa in 5 giorni".