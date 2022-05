Nel pre partita della sfida tra Torino e Roma, il ds dei giallorossi Tiago Pinto è stato intercettato ai microfoni di DAZN. Tra le varie domande, era inevitabile anche quella riguardante l'interesse per Paulo Dybala, al quale ha replicato così: 'Sono sempre coerente. Dobbiamo pensare a giocare questa ultima gara di stagione che per noi è importante, non è il momento di parlare di mercato adesso. Poi ci sarà la finale di mercoledì, dopodichè per tre mesi parleremo di mercato'.