gm della Roma, ha parlato a Dazn prima della partita contro la Juve: “Chiaro che quelle contro le big sono le partite che tutti vogliono, ma contano 3 punti come quelle contro Empoli e Verona. Chiaro che con le qualità di Mourinho la Roma è più forte anche grazie a lui.”“Oggi con le soste Fifa siamo obbligati a questi cicli. Questo è difficile ma non possiamo dividere le sfide con le big e quelle con le altre. Nella scorsa stagione abbiamo fatto una sola vittoria contro le big mentre ora vogliamo fare meglio. Non possiamo mettere pressione anche perchè vale 3 punti. Per quel che riguarda Gonzalo, il calcio è sempre così: 3/4 settimane fa si parlava di Diawara, ora di Gonzalo, la stagione è lunga. Una squadra finisce la stagione diversamente da quella che ha cominciato. Ci aspettiamo che il lavoro che il mister fa durante la settimana sia utile anche per Gonzalo che è un grande professionista.- “Le soste FIFA sono cariche per i calciatori. Per loro è un sogno la nazionale, per me un problema di cuore. Noi paghiamo gli stipendi e loro giocano con la Nazionale. Scherzo ma noi vediamo tutte le partite per vedere i nostri calciatori. In tutti i campionati, non solo quello italiano, si gioca troppo”.