Le parole di Tiago Pinto, ds della Roma, a Dazn:



JUVE – “Sappiamo tutte e 2 le squadre hanno i valori per fare di più. Abbiamo una sfida nel fare più punti dell’andata e questo è l’obiettivo. Oggi una partita importante contro una grande squadra con un grande allenatore”



VALORE - “Stiamo lavorando per mettere insieme tutte le componenti: allenatore fantastico con una buona rosa, vogliamo fare risultati migliori”



SERGIO OLIVERIA – “Abbiamo preso Niles, sappiamo cosa manca nel mercato, abbiamo una strategia allineata, obiettivi ben identificati. A breve chiuderemo il mercato”



NILES – “Un calciatore che può giocare in più ruoli, giocatori così sono importanti, può darci una mano come terzino destro”