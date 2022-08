Le parole dia Dazn:- "La stagione scorsa si diceva che non vincevamo con le big, ma abbiamo perso più punti con le piccole. Serie A competitiva, oggi giocare davanti ad una squadra tanto forte sarà importante, dobbiamo dare una risposta ma tutte le partite per i 3 punti sono difficili, come se tutte le squadre fossero la Juve".- "Quando abbiamo preso Mourinho sapevamo di prendere una persona ambiziosa, leader del progetto, siamo qua per migliorare sempre, quando arriverà il momento per vincere ci siamo, un lavoro quotidiano non dobbiamo aver paura di dire che siamo ancora lontani".- "Belotti? Oggi pensiamo alla partita, negli ultimi mesi abbiamo dimostrato di dare le risposte giuste, mancano pochi giorni alla fine del mercato, ad oggi Belotti non c'è e lottiamo per vincere questa partita".