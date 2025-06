Tiago Djalò tornerà alla Juventus? Lo scenario per il futuro

AFP or Licensors

La Juventus è tornata in campo verso il Mondiale per Club. I bianconeri si sono allenati alla Continassa e stanno proseguendo il lavoro prima della partenza per gli Stati Uniti. Intanto, intorno all'ambiente Juve si respira ancora una volta aria di novità: il Managing Director Football Cristiano Giuntoli ha risolto ufficialmente il proprio contratto con il club bianconero.Con l'arrivo di, dunque, cambia ancora l'assetto dirigenziale della Juventus, ma i cambi potrebbero non finire qui. Ci sono ancora diverse situazioni da valutare, dai giocatori in prestito fino a quelli che potrebbero rientrare dopo un'annata lontano da Torino. Fra questi c'è anche, che ha giocato con la maglia del Porto.

Il difensore, tuttavia, non rientra nei piani della Juve e dunque potrebbe non tornare. Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, ilha mostrato il suo interesse per il portoghese. Con la maglia bianconera Djalò ha giocato solo una partita, raccogliendo una manciata di minuti nell'ultima giornata di Serie A 2023/24, prima di essere ceduto in prestito al Porto.