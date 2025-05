Tiago Djalò può giocare il Mondiale per Club con la Juventus?

AFP or Licensors

Tiago Djalò può giocare il Mondiale per Club con la Juve?

Il prossimo 14 giugno inizierà il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Al via della nuova competizione organizzata dalla FIFA, con un format che prevede 32 squadre ai nastri di partenza, ci saranno anchee Inter in rappresentanza dell'Italia. I bianconeri sono stati inseriti nel gruppo G dove affronteranno, nell'ordine, Al-Ain, Wydad Casablanca e Manchester City. Ma come funziona per i giocatori che erano in prestito fino al 30 giugno in un'altra squadra come nel caso di Tiago Djalò?

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Tiago Djalò è stato ceduto, la scorsa estate, dalla Juventus al Porto con la formula del prestito secco. Dopo un buon avvio di stagione, il centrale portoghese ha fatto parlare di sé più per motivi disciplinari che per quanto fatto vedere sul rettangolo di gioco. Il centrale portoghese, dunque, farà rientro a Torino ma con ogni probabilità - in quanto considerato ai margini del progetto - non si imbarcherà alla volta degli Stati Uniti.