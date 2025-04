Tiago Djalò e adesso? Cosa può fare la Juventus e quando scade il contratto

Getty Images

La stagione dialnon è andata come ci si aspettava. L'avventura in Portogallo, iniziata tra qualche speranza e molte incognite, rischia di chiudersi prematuramente. Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese , il difensore centrale sarebbe finito al centro di alcune problematiche disciplinari che il club non ha intenzione di tollerare. Così, a pochi mesi dal suo arrivo, si profila un ritorno anticipato alla Juventus , ben prima della naturale scadenza del prestito.Un epilogo deludente per un giocatore che in estate era stato ceduto proprio perché bocciato da Thiago Motta, allora tecnico del Bologna e in procinto di prendere il timone bianconero. Il trasferimento al Porto sembrava la soluzione ideale per rilanciarsi, per trovare spazio e continuità. Ma le cose non sono andate per il verso giusto: poche presenze, un ruolo marginale e ora persino frizioni interne che compromettono anche le residue chance di restare.

Tiago Djalò Juve, cosa succede adesso

Il rientro a Torino, dunque, appare inevitabile. Ma cosa succederà una volta tornato alla Continassa? Il futuro di Djalò è quanto mai incerto. Anche ammesso che a giugno la Juventus cambi guida tecnica – che resti Igor Tudor o che si cambi nuovamente – è difficile pensare che un nuovo allenatore voglia ripartire da lui. Troppo poco convincente l’ultima stagione per giustificare una conferma.Sarà quindi necessario lavorare su una nuova uscita. A differenza di altri casi più spinosi, però, la situazione contrattuale di Djalò rende l’operazione gestibile: il difensore ha un contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio contenuto, fattore che agevola eventuali trattative. Una cessione definitiva sarebbe l’ideale, ma anche un nuovo prestito con diritto o obbligo di riscatto potrebbe essere una soluzione efficace per entrambe le parti.Certo, quanto raccontato dalla stampa lusitana non aiuta a migliorare l’immagine del giocatore, ma trovare una destinazione alternativa non dovrebbe essere un’impresa impossibile. La Juventus spera di riuscire a sistemarlo già nelle prime fasi del mercato estivo, con l’obiettivo di alleggerire ulteriormente il monte ingaggi e liberare spazio per nuove operazioni.