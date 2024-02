Tiago Djaló è solo l'ultimo di una lista infinita. Protagonista del mercato di gennaio per quel che riguarda la Juventus, soffiato proprio all'Inter che aveva lo aveva prenotato ma solo per giugno a parametro zero: più disponibilità economica nell'immediato per il club bianconero si è trasformata in maggior voglia di arrivare al difensore centrale portoghese, attraverso un'operazione d'acquisto diretto dal Lille e accontentando le importanti richieste economiche da parte dell'entourage del giocatore. È andato alla Juve, ma sembrava dover finire all'Inter. Un copione che in realtà ha riguardato tanti giocatori che avrebbero potuto vivere il derby d'Italia a maglia invertita. Giocatori, ma pure allenatori: non è un mistero che per il post-Conte fosse proprio Max Allegri la prima scelta dell'Inter prima di virare su Simone Inzaghi, a sua volta più volte nel mirino del club bianconero negli anni precedenti. Non si iscriverà Adrien Rabiot invece alla lista dei tanti elementi che han giocato sia per Juve che per Inter, almeno di questo sembrava sicuro proprio Allegri nella conferenza stampa della vigilia: “Rabiot è importante e pesante dentro e fuori dallo spogliatoio. È della Juventus e sono contento”.Ma chi sono tutti quei protagonisti che avrebbero potuto giocare Inter-Juve con l'altra maglia? Scoprilo in gallery