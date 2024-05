Il futuro di Tiago Djalò: l'ipotesi prestito

Chissà che l'infortunio dinon abbia portato un po' di voglia di novità, in casa Juve. E chissà che, alla fine, questo vento non spingaverso un'occasione. Manca solo lui, alla chiamata. Se dovesse arrivare già con la Salernitana, sarebbe la prima ufficiale. Finora, neanche un minuto, accenni di riscaldamento. La sensazione che sia più fuori che dentro il progetto tecnico.Ma è proprio così?più volte ha fatto riferimento a un problema di adattamento, dovuto anche all'assenza di partite che si è ripetuta nel tempo.è ed è stato un elemento su cui la Juventus punta, tanto da strapparlo a pochi mesi dalla scadenza del contratto. Ma l'impiego è stato nullo. E forse anche lui si aspettava qualcosa di diverso.Si fa largo per questo l'ipotesi del prestito a fine stagione, anche per capire quale sarebbe la tenuta del giocatore, magari proprio in Serie A TIM. I dubbi sul suo status fisico potrebbero essere dunque dissipati dalla prova del campo, così da dare anche meno pressione a Tiago nel suo processo di "rinascita".O meglio: della guida tecnica bianconera. Se dovesse andar via Allegri e arrivare un nuovo allenatore, tutto passerebbe dalle valutazioni di quest'ultimo. E lo stesso Djalò potrebbe rientrare prima nelle gerarchie. A prescindere, c'è stata una grande sfortuna da tenere in considerazione:Per gli esperimenti, ecco, proprio non c'è stato tempo. Neanche per testarlo.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.