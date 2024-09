Il giornalista di calciomercato Fabrizio Romano ha confermato l'accordo tra Juventus e Porto per il trasferimento di Tiago. Sul suo profilo X, Romano ha annunciato che il Porto ha concluso l'accordo per ottenere Djaló in prestito dalla Juventus. Non è prevista alcuna opzione o obbligo di acquisto, e lo stipendio del giocatore sarà suddiviso al 60% a carico della Juventus e al 40% del Porto. Attualmente, la documentazione necessaria è in fase di preparazione.