Al termine di una partita ad alta tensione presso lo Stadio Grande Torino, dove Torino e Fiorentina hanno concluso con un pareggio 0-0, si sono verificati momenti di grande agitazione. La serata è stata caratterizzata da un clima teso sin dall'inizio, con il gol annullato a Zapata e l'espulsione di Ricci che ha lasciato il Torino in inferiorità numerica. Le polemiche non si sono affievolite nemmeno al termine della partita, quando i tecnici sono entrati in contatto. Ivan Juric è apparso particolarmente agitato ed è stato espulso dal campo. Secondo quanto riportato da Sky, prima di lasciare il terreno di gioco, Juric avrebbe rivolto a Italiano la frase - "ti taglio la gola" - accompagnata da un gesto plateale.