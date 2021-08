Ieri sera è andata in onda la replica di un'intervista televisiva realizzata due anni fa da Raffaella Carrà a Leonardo Bonucci, nella quale il difensore della Juventus raccontava se stesso al di là dell'aspetto puramente calcistico. Un particolare di quella chiacchierata è risultato particolarmente commovente, alla luce della scomparsa della Carrà il 5 luglio di quest'anno: lei gli disse "ti seguirò fino alla fine" e il pensiero di tanti tifosi juventini, ascoltandola ieri sera, è andato al beffardo destino che ha voluto che Raffaella non facesse in tempo, per sei giorni, a gioire del decisivo gol di Bonucci nella finale degli Europei.

