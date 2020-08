2









I rumors di mercato sul possibile passaggio di Lionel Messi alla Juventus non stuzzicano soltanto tifosi e appassionati, ma anche chi produce e trasmette contenuti sportivi. Lo dimostra oggi un tweet postato dall'account Amazon Prime Video Sport: una foto di Messi e Cristiano Ronaldo insieme accompagnata dal messaggio: "Pare che la Juve voglia portare Messi a Torino: YES PLEASE". Annesso a tutto ciò, il sondaggio "Dove vorreste vedere il fuoriclasse argentino? In Premier League, insieme a Ronaldo alla Juve, o preferite che resti al Barcellona?". A vincere è stata proprio l'opzione centrale: in bianconero con CR7.