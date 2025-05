Thuram torna in Nazionale? La svolta può arrivare sabato, ecco perché

Getty Images

Da quanto Khephren Thuram non va in Nazionale

nel mirino della. Non in chiave mercato - anche perché lalo ritiene incedibile - ma per quanto riguarda la, che è tornata a pensare a lui in vista delle qualificazioni al Mondiale 2026. E l'idea del CT Didier Deschamps di convocarlo è concreta, se è vero che, come racconta Tuttosport, uno scout della sua Selezione sarà presente sabato sera allo stadio Olimpico di Roma per assistere a Lazio-Juventus (con i fari puntati anche su Matteo Guendouzi).Dopo l'esordio nel 2023 contro l'Olanda, Thuram non ha più avuto modo di indossare la maglia della Francia. Il suo rendimento stagionale con i bianconeri , con quattro goal e sei assist, non è però passato inosservato, tanto che ora - giustamente - per lui potrebbero aprirsi nuove strade. Molto importante, in questo senso, potrà dunque essere lo scontro diretto di sabato all'Olimpico, con la Juve che, innanzitutto, spera di poter fare ancora affidamento su di lui per la propria corsa al quarto posto.