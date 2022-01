L'ex difensore della Juve, Lilian Thuram, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha ha affrontato un lungo dibattito sul tema del razzismo.



'​Uno non decide se nascere bianco o nero quindi non capisco perchè deve esserci questa distinzione di massa. Quando sono arrivato a Parigi e alcuni bambini bianchi mi hanno chiamato 'sporco nero', è stata la prima volta in cui mi sono sentito inferiore e avevo solo 9 anni. Un giorno, a Torino, chiesi al mio secondo figlio, Khéphren: "Tu sei l'unico nero della tua classe? E lui mi ha disposto che non era nero, ma che era marrone. Nero e bianco sono idee, dovute a una storia in cui hanno menzionato l'esistenza di diverse razze, dando, però, superiorità a quella bianca. Purtroppo siamo figli di questa storia e dobbiamo impararlo. Spesso siamo frutto di abitudini sbagliate. Quando tu fai due gruppi, spesso quando ne appartieni a uno, tendi sempre a pensare che il tuo sia sempre meglio