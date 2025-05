Getty Images

Igor Tudor deve fare i conti già fin da ora con due importanti assenze per il match della prossima settimana trae Udinese. Nel corso della sfida contro la Lazio in corso allo stadio Olimpico , infatti, siachehanno rimediato un'ammonizione e, in quanto diffidati, dovranno saltare il prossimo impegno con la squadra bianconera.Un problema non da poco per il tecnico croato, con cui il centrocampista francese è cresciuto ulteriormente segnando un goal decisivo anche nella partita di domenica scorsa sul campo del Bologna e il giovane azzurro ha ritrovato un po' di spazio. La speranza è che la Juventus non perda per questo motivo anche Timothy Weah, altro diffidato tra i giocatori in azione contro i biancocelesti.

Lazio-Juventus, i diffidati