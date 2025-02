Thuram recupera per Juventus-Inter? Cosa filtra dopo l'infortunio alla caviglia

Thuram può giocare Juve-Inter?

Marcusè uscito nel primo tempo contro la Fiorentina per un infortunio alla caviglia che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Domenicaaffronterà laall'Allianz Stadium. Cosa filtra sulle condizioni dell'attaccante francese.Per quanto riguarda Marcus Thuram, l’attaccante francese è alle prese con una botta alla caviglia che si è andata a sommare a un'altra sempre nello stesso punto nei giorni precedenti. Come scrive GOAL, per l’ex Borussia Monchengladbach non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.Servirà qualche giorno per smaltire la contusionee il dolore con un lavoro personalizzato, ma contro la Juventus allo Stadium di sarà.