L'intervista a Thuram: le parole sull'arrivo alla Juventus e il Mondiale per Club

Mondiale per Club, le parole di Thuram

"Credo ci saranno delle sorprese inaspettate, si gioca negli Stati Uniti e sappiamo il loro modo di intrattenere guardando una partita, mi aspetto un grande show. tanto divertimento ed entusiasmo", cosìsi approccia al Mondiale per Club. Dopo Igor Tudor e Weston McKennie, anche il francese ìha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della competizione. Di seguito le parole del centrocampista dellaa DAZN."Le squadre in questo torneo giocano per vincere, tutti vedranno dei grandissimi giocatori. Vedranno il calcio italiano e spero piaccia a tutti".

"Saranno partite diverse dal solito perchè giocheremo contro squadre con cui non giochiamo di solito, troveremo stili differenti, un calcio diverso, sono felice di questa esperienza. Avere la possibilità di vincere un trofeo è davvero stimolante"."Bisogna concentrarsi sulle partite e sugli allenamenti, cercare di migliorare e ascoltare i consigli giusti, cercare di essere più intelligenti giorno dopo giorno"."Ho parlato con mio padre prima di venire alla Juventus, mi ha detto che dovevo essere orgoglioso di vestire questa maglia, ci sono tanti grandi calciatori che hanno giocato e che giocano per questa squadra. Mi ha anche parlato dell'etica del lavoro di questa squadra, dare ogni giorno il 100%. E del fatto che quando indossi questa maglia devi vincere".