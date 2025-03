Juventus-Genoa, Thuram a DAZN: 'Mi piacciono le idee di Tudor, qui dobbiamo vincere'

2025 Getty Images

Le parole di Khephren Thuram a DAZN dopo Juventus-Genoa.



CORSA NEL FINALE - "Sto bene fisicamente, sì (ride, ndr)".



GENOA - "Abbiamo giocato contro una buona squadra, era un po' difficile ma era la prima settimana con il nuovo allenatore e andrà meglio".



TUDOR - "Ho visto che ha parlato con mio papà, mi ha fatto ridere. Tudor è un grande allenatore, mi chiede intensità ma mi dice di giocare come so, con aggressività. mi piacciono le sue idee".



COSA NON HA FUNZIONATO - "Non lo so, ma siamo la Juventus e dobbiamo sempre vincere. Le ultime due partite non le abbiamo vinte, oggi sì ed era importante".