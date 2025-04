Thuram meglio di Khedira, Pogba e Rabiot: il dato incredibile

Thuram meglio di Khedira e Pogba

è sempre più centrale per la Juventus . Se ne è presto reso conto anche Igor Tudor, che infatti lo ha schierato dal primo minuto anche domenica nel match casalingo contro il Monza nonostante fosse consapevole della diffida che pendeva sul suo capo (e dunque del rischio di perderlo per la delicatissima sfida successiva contro il Bologna). Il francese classe 2001 non ha deluso il suo allenatore, anzi si è reso ancora una volta protagonista con un assist.Ma, come scrive Tuttosport, non serviva di certo “la prova del nove” - come la somma di goal e passaggi decisivi messi a referto fin qui - per convincersi definitivamente della centralità di Thuram nel progetto Juve. Mai in carriera il figlio d'arte era riuscito a raccogliere un bottino simile. Un impatto straripante: numeri alla mano, il migliore - tra i pari ruolo - della recente storia bianconera. Daad, passando per: nessun centrocampista è riuscito a raggiungere il parziale di Khephren alla sua prima stagione in Serie A.



Thuram-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 44

Minuti: 2.804

Goal: 4

Assist: 6

Nemmeno, il suo idolo di sempre… Sì, ci sarebbe Arturo Vidal, ma il cileno a differenza di Thuram era uno dei rigoristi della squadra di Antonio Conte. E ora Khephren, neanche a dirlo, si candida a un ruolo da protagonista anche nel big match di domenica allo stadio Dall'Ara, in cui tutti dovranno dare qualcosa in più in assenza di Kenan Yildiz, il giocatore indubbiamente più talentuoso della squadra.