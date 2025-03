Thuram, la mossa di Thiago Motta è quella giusta. Ma ora Khephren deve continuare a volare

2025 Getty Images

. Non "il figlio di", nemmeno "il fratello di", semplicemente Khephren Thuram. È lui l'MVP di Juventus-Verona , sempre lo stesso che aveva tenuto a galla i bianconeri spingendoli fino ai rigori nella tristemente storica serata di Coppa Italia e che oggi si è meritato - finalmente - una chance da titolare. Si è preso la copertina il francese, con un goal di quelli che ormai abbiamo imparato a conoscere. Ma se l'è presa anche con la forza di una prestazione da leader, dominante in un centrocampo dove è stato chiamato a sostituire, pure con un po' di pressione, a pensarci bene, perché era lì in mezzo che la squadra di Thiago Motta doveva cambiare passo.

La partita di Thuram in Juventus-Verona

Khephren ha fatto il suo, anzi ha fatto molto di più perché non era scontato che fosse ancora lui a decidere la partita. La mossa del tecnico bianconero ha pagato, insomma. Perché il classe 2001 doveva guadagnarsela, quella maglia da titolare, proprio per non fare la stessa fine dell'olandese che più volte in questa stagione è diventato il simbolo di una mancanza di vera meritocrazia. Vero, i primi voti positivi in pagella li aveva già presi da tempo Thuram, che questa sera - per carità, contro un'avversaria non irresistibile - ha messo il punto esclamativo su una serata memorabile e su un momento oggettivamente d'oro, che tutti sperano possa proseguire a lungo.Per questo, però, serve anche la complicità di, il primo a dover dimostrare di credere davvero in lui, anche e soprattutto ora che pure Koopmeiners si è "stappato" e che Manuel Locatelli continua a non perdere un colpo. Khephren, del resto, è semplicemente Khephren. Uno che non ha bisogno di nessuno per brillare, uno che sa già volare anche da solo. Nessuno, quindi, si permetta di tarpargli le ali.