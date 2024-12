Thuram ha perso il posto da titolare?

Tra Coppa Italia e l'ultima di campionato,ha iniziato a "sperimentare", sia in termini di giocatori, sia a livello di schieramento tattico., con tutte le stelle in campo contemporaneamente.con l'olandese che si è spostato a centrocampo. A Monza è rimasto fuori: scelta che sarà confermata anche contro la Fiorentina e nel proseguo della stagione?L'assenza di Thuram in Monza-Juve è legata direttamente alla mossa del tecnico di puntare su così tanti giocatori d'attacco. Oltre ai quattro difensori, all'U-Power Stadium c'era solo un giocatore con spiccate doti difensive, ovvero. Dietro la scelta dell'italiano, con Thuram invece escluso dagli undici, ci sono proprio le garanzie che l'ex Sassuolo fornisce in termini di equilibrio.La domanda allora è se Thuram rischia di perdere minutaggio dopo essersi conquistato negli ultimi due mesi un posto da titolare.Se Motta riproponesse la versione offensiva della Juve vista a Monza, allora sì, Thuram difficilmente partirà dall'inizio perché in quel ruolo Locatelli è insostituibile. La sensazione però è che non per forza ora l'allenatore continuerà con i quattro attaccanti più Koopmeiners. A Monza, la Juve ha mostrato fragilità difensive e non ha sfruttato a pieno il potenziale offensivo. E' stato un tentativo rimandato. E già contro la Fiorentina, a prescindere dalle condizioni di Koopmeiners (che se sta bene giocherà regolarmente),a discapito di uno tra Nico Gonzalez e Conceicao. Anche perché davanti ci sarà un'avversaria che se pur reduce da due sconfitte consecutive, può fare male, sicuramente più del Monza.