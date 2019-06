Oggi Lilian Thuram era a Torino per la presentazione del libro "Vorrei e non vorrei. Perché è così difficile scegliere ciò che è meglio per noi", scritto dalla saggista Gianna Schelotto: "La Juve prenderà un grande allenatore, la storia dimostra che i dirigenti bianconeri sanno scegliere bene - le sue parole riportate da FcInternews -. Conte? Non l'ho visto come tradimento. Io credo sia stato un grande giocatore della Juve, un grande allenatore, però ormai il suo mestiere è l'allenatore. Ha fatto l'allenatore al Chelsea e ha vinto con il Chelsea e credo che le persone che amano il calcio debbano essere felici del ritorno di Antonio in Italia, perché è un grande allenatore. Non ha dimenticato quello che ha fatto la Juve, semplicemente fa il suo mestiere".