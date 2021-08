Obiettivo dell'Inter da aggiungere a Dzeko per sostituire Lukaku,qualche mese fa aveva strizzato l'occhio all'Italia nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Quando papà giocava nella Juve io tifavo per il Milan. Mi piacevano Sheva e Crespo, Ibrahimovic? Quando hai Zlatan in rosa è un vantaggio per tutti. Giocatori e club. Lui ti motiva a vincere, a fare il massimo per riuscirci". Ora è nel mirino dell'Inter, ma in passato anche la Juventus aveva pensato all'attaccante del Borussia Monchengladbach e figlio dell'ex difensore Lilian.