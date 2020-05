In questi giorni le immagini dell'assassinio di George Floyd ha fatto il giro del mondo e provocato scontri a Minneapolis e non solo. Anche il mondo del calcio è rimasto gravemente colpito e George Floyd non è stato dimenticato nemmeno dal calcio. Dopo il gesto dell'ex giocatore di football americano Colin Kaepernick anni fa per protestare proprio riguardo questo tema, anche il calcio ha fatto la sua parte. Matuidi nelle storie di Instagram ha pubblicato alcune storie di denuncia del caso Floyd, poi ieri il centrocampista dello Schalke 04, Weston McKennie, ha indossato una fascia al braccio sinistro, con la scritta "Giustizia per George Floyd". Oggi invece il figlio dell'ex difensore della Juventus, Marcus Thuram si è inginocchiato per esultare alle reti che hanno permesso al M'Gladbasch di vincere la gara. Infine, anche Jadon Sancho ha omaggiato la vittima dopo aver realizzato il gol mostrando una maglia con su la scritta "Justice for George Floyd".​ Anche il mondo del calcio si è schierato al fianco di George Floyd.





