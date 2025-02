Verso Juve-Inter, Marcus Thuram sente ancora dolore: le ultime sull'attaccante

Getty Images

Come sta Thuram: recupera per Juve-Inter?

Entra nel vivo la preparazione dei due allenatori per il big match train programma domenica sera all'Allianz Stadium. Qualche dubbio da una parte e dall'altra. In casa bianconera la situazione da monitorare con più attenzione è quella di Andrea Cambiaso, che è ancora alle prese con il problema alla caviglia. Mentre per l'Inter resta da valutareL'attaccante francese, uscito per una botta alla caviglia al 28° del primo tempo della partita di lunedì scorso,quindi e non è detto che lo possa fare domani, a due giorni dalla partita. L'attaccante infatti sente ancora dolore dopo il colpo subito anche se gli esami hanno escluso problemi più gravi e lesioni. Riuscirà ad esserci contro la Juventus?

Chi gioca in attacco se Thuram non recupera

Thuram si è subito fermato nell'ultima partita, senza peggiorare la sua situazione, evitando così il rischio di uno stop lungo in un momento della stagione decisivo per i nerazzurri, impegnati nella lotta scudetto con il Napoli e da marzo negli ottavi di Champions.almeno dalla panchina. I prossimi due giorni saranno ovviamente decisivi per capire le condizioni di Thuram.Inzaghi comunque pensa anche alla soluzione alternativa in caso di forfait dal primo minuto o in generale. Accanto a Lautaro Martinez si scalda Taremi, che sarebbe la scelta del tecnico per sostituire Thuram. Allargando lo sguardo al reparto offensivo, anche Arnautovic non è al top mentre ha recuperato Correa, che però rimane in fondo nelle gerarchie.