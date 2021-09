Lilian Thuram, grande ex difensore e terzino della Juventus, del Parma, del Barcellona, della Francia e altre squadre, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "​Il più forte di tutti ai miei tempi era Ronaldo, oggi Lukaku è incredibile, poi Mbappè e Marquinhos. In Serie A? Chiesa è molto forte, e se penso alla Juve pure Kean. Poi mi piacciono Barella e Zaniolo. Lo scudetto?"Non mi stupisce. Gigi ama il calcio e ha lo spirito giusto. Ama confrontarsi. Lui e Fabio Cannavaro per me sono fratelli, ho giocato 10 anni insieme a loro.""Agli Europei la Francia aveva l'alibi dei terzini infortunati: nei ruoli devi avere la gente giusta. Ma l'Italia ha vinto con merito: Mancini ha fatto un gran lavoro. Mi piaceva da avversario, era elegante e intelligente.""Va capito, imparando la storia, e quindi affrontato. Perché così si capisce che le abitudini sono sbagliate. Il mondo è come un pallone, non c’è un alto e un basso. Bisogna cambiare il punto di vista. E tanta importanza la riveste la comunicazione. I media hanno il potere. Perché se raccontano bugie, alla fine quelle bugie diventano verità. Proviamo a uscire dall’ipocrisia."