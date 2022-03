Ex calciatore - anche della Juventus, dal 2001 al 2006 - e oggi scrittore e simbolo della lotta al razzismo, Lilian Thuram ha parlato al programma DAZN "Linea Diletta". Ecco le sue parole: "Essere neutrali legittima il razzismo, non dire le cose è ipocrita. La gente sa che si viene discriminati per il colore della pelle, ma tanti fanno finta di non vedere. Guarda l'Italia, dove ti fanno il verso della scimmia... L'odio verso le persone nere è un problema culturale divenuto ormai abitudine, ma non è una cosa naturale. Dobbiamo lavorare per un mondo migliore". Thuram parla anche dei suoi trascorsi: "Quando sono arrivato a Parigi i bambini mi chiamavano 'sporco n****' e mia mamma mi diceva che era normale. Ma non va bene, bisogna spiegare la storia [...] il razzismo è una trappola politica, non una cosa naturale. I giocatori che si inginocchiano prima delle partite? Dicono che si è d'accordo nel denunciare la violenza".