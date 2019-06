Il Nizza ha ufficializzato l'arrivo di Khephren Thuram, figlio di Lilian e fratello di Marcus. Il centrocampista, classe 2001 e nato a Reggio Emilia, ha firmato per la squadra rossonera e dal primo luglio si unirà alla squadra di Patrick Vieira. 2 presenze in Champions League in stagione, Thruam jr arriva dal Monaco, dove era andato in scadenza.