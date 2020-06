Tra le più belle sorprese di questa ripresa del calcio dopo l'emergenza coronavirus, c'è senz'altro Marcus Thuram, figlio dello storico Lilian, che oggi gioca per il Borussia M'Gladbasch. Una sorpresa a metà, visto che il suo talento - gioca esterno d'attacco - si era intravisto anche nella prima parte della stagione: il giocatore, infatti, è al momento in doppia cifra, con 10 gol in 31 presenze in Bundesliga. Su di lui, inevitabilmente, si sono accesi i riflettori del mercato, con la Juventus interessata. I bianconeri, però, non sono i soli: secondo quanto riporta La Nazione, Thuram sarebbe un obiettivo concreto anche della Fiorentina.