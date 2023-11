Le parole di Marcusa Dazn:LILIAN - "Verso i 10-11 anni ho iniziato a capire chi fosse mio padre. Quando vedo lui non penso a cosa ha fatto sul campo, per me è mio papà e basta. Riguardo sempre le partite dell’Inter con mio papà, lui commenta e mi piace molto perché mi fa imparare velocemente. È molto molto severo, ma è meglio così. Ogni volta che esco da una partita in cui ho segnato, ad esempio, se vede che sono contento e sorrido lui mi dice: ‘Calmati, vieni in macchina che ti spiego due cose’…".DA PICCOLO - "Tante cose, andavo al parco, giocavo. Sono andato allo stadio a Torino. Era bellissimo essere in Italia da piccolo. Ho una foto da piccolo con Federico Chiesa a Parma. Ho un bel rapporto con Weah, parlo spesso con lui".