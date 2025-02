Thuram, solo 1 partita da titolare nelle ultime 4. E Motta sceglie Locatelli-Koopmeiners

AFP or licensors

L'impiego di Koopmeiners e Locatelli

La Juventus si prepara ad affrontare il Cagliari in una sfida importante, ma per Khephrenla nuova occasione dal 1' sembra ancora lontana. Nonostante l'entusiasmo crescente dei tifosi e le grandi aspettative sul giovane centrocampista francese, il suo impiego nell'undici titolare non è stato un pensiero del tecnico.Nelle ultime settimane,, con l'eccezione della gara contro l'Inter. Una situazione che non passa inosservata, soprattutto in un momento della stagione in cui la Juventus si sta impegnando per trovare una certa continuità in campo. Eppure, nonostante l'incoraggiamento dei tifosi, Thiago Motta continua a preferire un'altra coppia di centrocampisti.Per la sfida contro il Cagliari, la scelta del tecnico bianconero è ricaduta nuovamente su Teun Koopmeiners e Manuel Locatelli come centrocampisti centrali. Una decisione che ha sorpreso molti, visto l'ottimo stato di forma di Thuram nelle sue precedenti apparizioni. Il giovane francese ha dimostrato di avere qualità in grado di fare la differenza, ma sembra che Motta non lo consideri ancora pronto per prendere il posto da titolare con continuità.Koopmeiners, da quando è arrivato alla Juventus, ha mostrato poca solidità ed è ancora oggi poco incisivo negli ultimi metri. Insieme a Locatelli, forma una coppia di centrocampo che si è rivelata non esattamente equilibrata e capace di tenere la squadra compatta sia in fase difensiva che offensiva. La scelta di Motta di mantenere questa formazione anche contro il Cagliari testimonia però la fiducia che il tecnico ripone in questa combinazione, ma lascia anche interrogativi sulle reali possibilità per Thuram di affermarsi come titolare.Non è un segreto che Khephren Thuram sia uno dei giovani più promettenti della rosa, e i tifosi della Juventus stanno aspettando con ansia di vederlo protagonista. La sua abilità nel recupero palla, la sua versatilità e le sue qualità fisiche sono tutte doti che potrebbero renderlo un elemento fondamentale nella mediana bianconera.