La Juve è stata senza ombra di dubbio la regina di questa sessione di mercato, regalando ai tifosi quello che potrebbe definirsi il miglior acquisto dell'anno. Ma questa sensazione di ebrezza, i tifosi juventini la potrebbero provare in senso inverso nella prossima sessione del mercato estivo. E' noto a tutti infatti, che la permanenza dell'olandese de Ligt non sembra essere cosi scontata e il timore di perdere uno dei migliori difensori al mondo prende quota nell'animo dei tifosi juventini.



Intanto, c'è chi lo esalta per le sue indiscusse qualità e stiamo parlando di uno che di difesa e di difendere soprattutto, se ne intende. Si tratta dell'ex colonna della Juve Lilian Thuram, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Cose di Calcio, dove ha affrontato diversi temi, tra cui quello legato all'ex Ajax appunto: '​Io, alla sua età, non giocavo alla Juventus. Per un giovane, venire a giocare in Italia e alla Juve, sopratttutto, una cosa molto interessante. Il problema è che in Italia non danno molte opportunità ai giovani e questo è un male, ma ha tutto il futuro davanti'.