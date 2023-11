Il quartiere Crocetta, la pasta con le vongole, le giornate scolastiche, il parco, il primo pallone da inseguire con gli amici, i pomeriggi e le serate passate a casa Del Piero. Questa domenica non sarà come le altre per Marcus Thuram. Per lui, sembrerà di sfogliare la galleria fotografica di un vecchio telefono, una cartella del cuore che improvvisamente rievoca ricordi su ricordi. Thuram ritorna a Torino, nella città dove suo padre Lilian ha trionfato e si è divertito. E questa volta sarà contro la squadra del padre, contro quei colori che ha visto per la prima volta quando è entrato in uno stadio: il bianco e il nero. Oggi, il nomeè strettamente legato all'Inter. E, naturalmente, allo scudetto. Ne scrive Gazzetta.