Da Thuram a Douglas Luiz e Conceicao, fino al ruolo di Koopmeiners: cosa può cambiare Thiago Motta in vista di Juve-PSV

AFP or licensors

Mancano poco più di quarantotto ore al calcio d'inizio di Juventus-PSV, match valevole per la gara d'andata dei playoff di Champions League che danno accesso agli ottavi di finale. Dopo il faccia a faccia della fase campionato - con la Juve che si impose per 3-1 sempre allo Stadium lo scorso 17 settembre - a distanza di quasi mesi la posta in palio si alza vertiginosamente.In 180 minuti ci si gioca tutto e Thiago Motta è chiamato a fare tesoro di quanto visto nella sfida del 'Sinigaglia' contro il Como. In altre parole, è lecito attendersi importanti cambiamenti all'interno dell'undici titolare che sfiderà la capolista dell'Eredivisie.

Thuram e Douglas Luiz titolari?

Koopmeiners torna trequartista

Conceicao supera Nico Gonzalez?

L'impatto più che positivo dia Como ha fatto da contraltare alla prova opaca di Manuel Locatelli e Teun Koopmeiners. Una soluzione che potrebbe trovare continuità martedì contro il PSV, quando la mediana zebrata potrebbe essere affidata, dal primo minuto, proprio al francese e al brasiliano.Se gli slot in mediana verranno occupati da Thuram e Douglas Luiz, ecco che Koopmeiners potrebbe tornare ad orbitare alle spalle dell'unico centravanti che, salvo colpi di scena, sarà ancora Randal Kolo Muani. Per l'olandese ex Atalanta, dunque, si profila un'altra chance dal primo minuto per provare a dare una sterzata ad una stagione sin qui deludente.Tra coloro che non hanno particolarmente brillato in riva al lago di Como c'è anche Nico Gonzalez che, al netto del merito per aver avviato l'azione che ha portato Kolo Muani al goal, ha confezionato una prova insufficiente. Proprio per questo motivo, Thiago Motta potrebbe dare vita ad un avvicendamento anche sul fronte destro dell'attacco: Francisco Conceicao, in campo per una manciata di minuti, è candidato forte ad un posto nell'undici iniziale che darà il la alla sfida di Champions.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui