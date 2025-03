Thuram devastante: è la migliore stagione della sua carriera, numeri da urlo con la Juventus

AFP or licensors

A sbrogliare una situazione che si stava facendo molto complicata è stato, ancora una volta,. Il centrocampista francese ha confermato il suo straordinario stato di forma e, dopo lo strepitoso goal all'Empoli in Coppa Italia, è arrivato anche il sigillo contro il Verona, determinante per indirizzare la sfida e per riportare laal quarto posto, ma soprattutto a -6 dalla vetta della classifica.Il classe 2001, arrivato in estate dal Nizza, si sta di fatto confermando in qualità di autentico pilastro del centrocampo bianconero. Nonostante qualche panchina di troppo, il francese sembra aver scalato definitivamente le gerarchie, guadagnandosi lo status di imprescindibile all'interno del pacchetto mediano a disposizione di Thiago Motta.

Thuram da record

La gestione di Thiago Motta

Quanto è stato pagato Thuram dalla Juventus?

Ad un rendimento di altissimo livello si sommano numeri importantissimi: quello che stiamo vedendo è il miglior Thuram della sua carriera e, alla sua prima stagione all'ombra della Mole, la sensazione è che i margini di crescita e miglioramento siano ancora inesplorati.La stagione di Khephren Thuram si sta rivelando, sin qui, di altissimo livello. A livello di contribuzioni, il centrocampista francese ha già toccato quota 7, di cui 3 goal e 4 assist in Serie A, ai quali si aggiunge il sigillo in Coppa Italia contro l'Empoli. Numeri che, di fatto, rappresentano un record per il figlio d'arte che nelle stagioni 2021/22 e 2022/23, con la maglia del Nizza, si era fermato a sei. Con ancora undici partite da giocare, il classe 2001 ha la concreta possibilità di incrementare un bottino che al primo anno in Italia lo pone già tra i migliori esponenti del ruolo.Nonostante un rendimento esaltante i migliori numeri tra i centrocampisti bianconeri, Khephren Thuram, quantomeno fino ad oggi, non si è potuto considerare un titolare inamovibile all'interno dello scacchiere di Thiago Motta. Delle 37 partite complessive che il classe 2001 ha giocato tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana, Thiago Motta lo ha schierato titolare in 24 occasioni. Nelle rimanenti 13 gare ne ha giocate 12 da subentrato, mentre contro il PSV - nella sfida della prima fase di Champions - è stata l'unica circostanza in cui è rimasto in panchina per novanta minuti.Khephren Thuram è stato uno dei primi acquisti estivi della Juventus. Un profilo fortemente voluto sia da Cristiano Giuntoli che da Thiago Motta per infondere qualità e fisicità al centrocampo bianconero. Thuram, dal canto suo, sta ripagando il suo allenatore a suon di prestazioni di assoluto e spessore e i 20 milioni sborsati in estate per strapparlo al Nizza rappresentano il più classico degli investimenti azzeccati.