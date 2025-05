Thuram carica la Juventus: 'Testa e cuore', il messaggio per il finale di stagione

Il migliore dellacontro il Bologna è stato senza dubbio; ovviamente anche per il goal che ha sbloccato il match ma non solo. Il centrocampista francese è riuscito a segnare dopo 9 minuti grazie ad una conclusione dal limite dell'area in cui Skorupski non è stato perfetto. Oltre alla rete però, che conferma comunque il miglioramento del giocatore anche a livello realizzativo, Thuram si è contraddistinto un'altra volta per la prestazione fornita.L'ex giocatore del Lille da quando è arrivato Igor Tudor ha aumentato il proprio rendimento e il tecnico croato non ne può fare a meno. Sui social, il giorno dopo il pareggio di Bologna, Thuram ha voluto mandare un messaggio per caricare la squadra e tutto l'ambiente in vista delle ultime tre partite di campionato dove i bianconeri si giocheranno tutto. "Testa e Cuore Fino alla fine", la frase di Thuram pubblicata su instagram.