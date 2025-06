Thuram, arriva la 'benedizione' di Rabiot: 'Ma la Juventus deve aiutarlo'

AFP or licensors

Thuram-Juventus: parla Rabiot

è indubbiamente una delle note più liete della stagione dellaappena conclusa, in cui si è imposto come un centrocampista di assoluto livello tecnico e anche di personalità, arrivando a collezionare 47 presenze complessive - per un totale di 3.074 minuti - con 5 goal e 6 assist. Di lui ha parlato anche il connazionalenell' intervista concessa oggi a La Gazzetta dello Sport, facendo un "appunto" al club bianconero."Ha grande potenziale. Alla Juve si cresce lavorando con umiltà e lui ha tutto per imporsi. Ma serve pure alzargli il livello intorno", le parole del giocatore del Marsiglia, di cui Thuram ha un po' raccolto il testimone in questa stagione, la prima per lui in bianconero. L'auspicio, effettivamente, è che la Vecchia Signora riesca a rinforzarsi per alzare il livello generale della rosa, favorendo così anche quei giocatori come il francese figlio d'arte che promettono grandi cose ma hanno ancora bisogno di crescere e migliorarsi.