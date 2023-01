Finito anche nel mirino della Juventus, non sono emerse novità sostanziali sul futuro di Marcus. L'allenatore del Borussia Moenchengladbach ha parlato così ai canali ufficiali del proprio club: "Non penso che Marcus sia particolarmente attratto da un club in particolare. Non si può escludere nulla nel mondo del calcio, ma di una cosa sono certo: giocherà una grande seconda parte di stagione con la nostra maglia".