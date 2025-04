AFP or licensors

Thuram a Sky: 'A Bologna sarà decisiva'

un' ora fa



Le parole di Khephren Thuram a Sky dopo Juventus-Monza.



YILDIZ - "Ovviamente era dispiaciuto, era triste per l'espulsione, ma l'importante era vincere questa partita e lo abbiamo fatto".



LA PARTITA - "Nel primo tempo abbiamo giocato bene con e senza palla, abbiamo creato occasioni, nel secondo tempo era più difficile in 10".



BOLOGNA - "Partita decisiva, lo sappiamo. Tutte fino alla fine saranno molto importanti perché vogliamo andare in Champions e dobbiamo vincere il più possibile".