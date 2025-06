Thuram a Mediaset: "Abbiamo fatto una partita seria. Ruolo? Per essere forti serve saper fare tutto"

Getty Images

Juventus, le parole di Thuram a Mediaset

ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la gara tra Juventus e Wydad Casablanca . Il francese è stato tra i protagonisti della vittoria, soprattutto con l'assist asul primo goal."Abbiamo fatto una partita seria, abbiamo lavorato bene in gruppo ed era da vincere oggi"."Non era facile, wydad gioca bene in contropiede con giocatori veloci"."Il mister mi chiede di far girare la palla e far giocare bene la squadra. Cercare passaggi davanti e soprattutto difendere bene ed essere aggressivo: è molto importante per un centrocampista saper fare tutto, con e senza palla".