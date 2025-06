AFP or licensors

Mondiale per Club Juventus, le parole di Thuram

Ancheha parlato ai microfoni di DAZN a poche ore dall' esordio della Juventus al Mondiale per Club , contro l'Al-Ain: "Io penso che posso sempre migliorarmi. Tutti i giorni posso diventare più forte in tutto, anche nell'essere più continuo".- "Ci sono tanti francesi, però non posso dire che sono a casa. Per me se sei a casa alla Juve vuol dire tante cose. Vuol dire hai vinto qua, che hai fatto tante cose. Magari sei a casa alla Juve dopo la carriera, quando hai fatto tutto quello gli altri grandi giocatori hanno fatto".