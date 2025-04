Getty Images

Thuram a DAZN: 'Non possiamo cercare scuse. Mi piace giocare con Kolo Muani'

un' ora fa



Khephren Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juventus contro il Monza per 2-0. Sul goal di Kolo Muani il francese ha commentato così: "Si il mister mi chiede di essere un po' più in avanti per fare queste corse, Kenan mi ha visto bene e Randal ha fatto un gran goal. Ho visto che avevo spazio e ho visto Kolo, mi piace giocare con lui, in allenamento fa sempre queste cose, era facile per me vederlo".



SENZA YILDIZ - "Non possiamo cercare scuse, Kenan ha preso un rosso, andiamo a Bologna senza di lui, non c'è scuse, bisogna vincere questa partita perché sappiamo è molto importante per noi.