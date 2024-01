Manca pochissimo al fischio di inizio della sfida tra Juve e Sassuolo, con i bianconeri che hanno l'imperativo di fare bottino pieno per manetenere il distacco dall'Inter di due punti. Nel pre partita è stato il calciatore neroverde Thorstvedt a rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dove ha analizzato il match contro i bianconeri."Sarà difficile affrontare la Juve qui, ma come abbiamo già dimostrato in passato siamo in grado di competere con le grandi squadre e fare bene contro di loro. Speriamo di riuscirci anche questa sera".